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Parastinchi da calcio Nike Charge - Nero/Nero/Bianco

Nike Charge

Parastinchi da calcio

27,99 €
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La sicurezza non dovrebbe impedirti di giocare al massimo. Con un guscio robusto che offre una copertura a basso profilo, questi parastinchi sono anche dotati di retro in schiuma per un comfort ideale per tiri e passaggi.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: DX4608-010

Nike Charge

27,99 €

La sicurezza non dovrebbe impedirti di giocare al massimo. Con un guscio robusto che offre una copertura a basso profilo, questi parastinchi sono anche dotati di retro in schiuma per un comfort ideale per tiri e passaggi.

Dettagli prodotto

  • 43% polipropilene (PP)/33% etilene vinil acetato (EVA)/17% poliestere/7% gomma
  • Da lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: DX4608-010

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (4)

4.8 stelle

  • Comfortabel

    Jurjen_Wispelwey

    XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.

  • Ras

    clarissrd718951954

    Parfait et confortable Je recommande

  • Bien.

    RafaelA79795399

    Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.

Parastinchi da calcio Nike Charge

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