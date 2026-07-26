Parastinchi da calcio Nike Charge

Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
La sicurezza non dovrebbe impedirti di giocare al massimo. Con un guscio robusto che offre una copertura a basso profilo, questi parastinchi sono anche dotati di retro in schiuma per un comfort ideale per tiri e passaggi.
Nike Charge
La sicurezza non dovrebbe impedirti di giocare al massimo. Con un guscio robusto che offre una copertura a basso profilo, questi parastinchi sono anche dotati di retro in schiuma per un comfort ideale per tiri e passaggi.
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4.8 stelle
Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Ras
clarissrd718951954
Parfait et confortable Je recommande
Bien.
RafaelA79795399
Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.
Nike Charge
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