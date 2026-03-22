Pantaloni UV Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch – Uomo

Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.
Realizzato per un comfort che dura tutto il giorno, il nostro tessuto PerfectStretch unisce elasticità a quattro vie e look raffinato. Questi pantaloni dal fit classico lo sfruttano al massimo, aggiungendo due pieghe a tutta lunghezza per aumentare lo spazio e un passante per appendere facilmente il capo.
Nike 24.7 PerfectStretch
Realizzato per un comfort che dura tutto il giorno, il nostro tessuto PerfectStretch unisce elasticità a quattro vie e look raffinato. Questi pantaloni dal fit classico lo sfruttano al massimo, aggiungendo due pieghe a tutta lunghezza per aumentare lo spazio e un passante per appendere facilmente il capo.
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
La tasca con zip nascosta all'interno della tasca destra è adatta alla maggior parte degli smartphone. La tasca aperta in mesh sul lato sinistro è ideale per riporre i piccoli oggetti indispensabili. Cucite all'interno, le tasche sono progettate per restare al loro posto.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Nike 24.7 PerfectStretch
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