Pantaloni UV Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch – Uomo

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

Realizzato per un comfort che dura tutto il giorno, il nostro tessuto PerfectStretch unisce elasticità a quattro vie e look raffinato. Questi pantaloni dal fit classico lo sfruttano al massimo, aggiungendo due pieghe a tutta lunghezza per aumentare lo spazio e un passante per appendere facilmente il capo.

Tecnologia traspirante

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Spazio sicuro

La tasca con zip nascosta all'interno della tasca destra è adatta alla maggior parte degli smartphone. La tasca aperta in mesh sul lato sinistro è ideale per riporre i piccoli oggetti indispensabili. Cucite all'interno, le tasche sono progettate per restare al loro posto.