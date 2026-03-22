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Pantaloni UV Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch – Uomo - Nero/Nero/Dark Smoke Grey

Materiali riciclati

Nike 24.7 PerfectStretch

Pantaloni UV Dri-FIT – Uomo

139,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.

Realizzato per un comfort che dura tutto il giorno, il nostro tessuto PerfectStretch unisce elasticità a quattro vie e look raffinato. Questi pantaloni dal fit classico lo sfruttano al massimo, aggiungendo due pieghe a tutta lunghezza per aumentare lo spazio e un passante per appendere facilmente il capo.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Dark Smoke Grey
  • Stile: IF2123-010

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

Realizzato per un comfort che dura tutto il giorno, il nostro tessuto PerfectStretch unisce elasticità a quattro vie e look raffinato. Questi pantaloni dal fit classico lo sfruttano al massimo, aggiungendo due pieghe a tutta lunghezza per aumentare lo spazio e un passante per appendere facilmente il capo.

Tecnologia traspirante

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Spazio sicuro

La tasca con zip nascosta all'interno della tasca destra è adatta alla maggior parte degli smartphone. La tasca aperta in mesh sul lato sinistro è ideale per riporre i piccoli oggetti indispensabili. Cucite all'interno, le tasche sono progettate per restare al loro posto.

Altri vantaggi

  • L'elastico in vita e i passanti per cintura offrono un fit ideale.
  • La tasca posteriore destra è dotata di chiusura con zip.
  • Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.

Dettagli prodotto

  • Passante esclusivo sulla cucitura a sinistra in vita
  • Zip anteriore e chiusura con gancetto e barretta
  • Corpo: 100% poliestere. Interno tasche: 86% poliestere/14% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Dark Smoke Grey
  • Stile: IF2123-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Great look and fit!

    BrianB636343972

    My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..

Pantaloni UV Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch – Uomo

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

Ulteriori informazioni

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