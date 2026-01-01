Pantaloni sneaker Nike Club – Uomo

Nike Club
Pantaloni sneaker - Uomo
Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Abbiamo realizzato pantaloni con la lunghezza e le proporzioni perfette per mettere in mostra le scarpe. Presentano un baggy fit leggermente affusolato e corto, pensato per arrivare alla linguetta delle tue scarpe a taglio basso.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: IQ4941-010
Nike Club
Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Abbiamo realizzato pantaloni con la lunghezza e le proporzioni perfette per mettere in mostra le scarpe. Presentano un baggy fit leggermente affusolato e corto, pensato per arrivare alla linguetta delle tue scarpe a taglio basso.
Vantaggi
- Tela di cotone di peso medio, confortevole e resistente.
- Le nervature lungo la gamba conferiscono uno stile classico.
- Cintura elastica con laccetto abbinata a pattina con zip e chiusura con bottone.
Dettagli prodotto
- Logo Nike Futura ricamato
- Tasche per le mani
- Tasca posteriore con chiusura a pressione
- Corpo: 100% cotone. Interno tasche: 87% poliestere/13% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: IQ4941-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 188 cm; taglia indossata: M
- Big & tall; altezza: 183 cm; taglia indossata: 3XL
- Fit ampio: ampio e confortevole
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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