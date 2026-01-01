Pantaloni Nike ACG "Smith Summit" idrorepellenti con protezione UV – Uomo

Nike ACG "Smith Summit"

194,99 €

Alieni o illusione ottica? Le luci misteriose che riempiono il cielo sopra Marfa, in Texas, hanno ispirato questa coraggiosa riedizione dei nostri classici pantaloni cargo Smith Summit. Abbiamo mantenuto la stessa tecnologia di sempre: tessuto ad asciugatura rapida, idrorepellente e resistente ai raggi UV. Inoltre, i pantaloni si trasformano ancora in shorts grazie al design con zip.

Ispirati al parco nazionale di Smith Rock

Questi pantaloni sono stati originariamente progettati e testati nel parco nazionale di Smith Rock, paradiso dell'arrampicata su roccia situato in Oregon, negli Stati Uniti. Questa edizione sfoggia una stampa ispirata alle luci di Marfa che riempiono i cieli del Texas. Dal loro primo avvistamento documentato nel 1883, la gente si è chiesta se fossero la prova dell'esistenza di vita extraterrestre.

Ti aspetta un mondo di avventure

Il tessuto idrorepellente blocca i raggi UV per proteggerti durante le avventure all'aperto.

Per avventure outdoor

Il loose fit è spazioso su retro, cosce e gambe. Ginocchia articolate, tessuto leggermente elasticizzato e tassello sulle cuciture sono pensati per movimenti naturali.

Opzioni di stile

Grazie alla facilità con cui si possono indossare e togliere gli inserti inferiori, cambiare look è un gioco da ragazzi. Le zip con codice colore sono pensate per assicurarci che ogni gamba finisca nel posto giusto.