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Pantaloni Nike ACG "Smith Summit" idrorepellenti con protezione UV – Uomo - Antracite/Nero/Summit White

Materiali riciclati

Nike ACG "Smith Summit"

Pantaloni idrorepellenti con protezione UV – Uomo

194,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di nylon riciclate per almeno il 75%

Alieni o illusione ottica? Le luci misteriose che riempiono il cielo sopra Marfa, in Texas, hanno ispirato questa coraggiosa riedizione dei nostri classici pantaloni cargo Smith Summit. Abbiamo mantenuto la stessa tecnologia di sempre: tessuto ad asciugatura rapida, idrorepellente e resistente ai raggi UV. Inoltre, i pantaloni si trasformano ancora in shorts grazie al design con zip.


  • Colore mostrato in foto: Antracite/Nero/Summit White
  • Stile: HV1129-060

Nike ACG "Smith Summit"

194,99 €

Alieni o illusione ottica? Le luci misteriose che riempiono il cielo sopra Marfa, in Texas, hanno ispirato questa coraggiosa riedizione dei nostri classici pantaloni cargo Smith Summit. Abbiamo mantenuto la stessa tecnologia di sempre: tessuto ad asciugatura rapida, idrorepellente e resistente ai raggi UV. Inoltre, i pantaloni si trasformano ancora in shorts grazie al design con zip.

Ispirati al parco nazionale di Smith Rock

Questi pantaloni sono stati originariamente progettati e testati nel parco nazionale di Smith Rock, paradiso dell'arrampicata su roccia situato in Oregon, negli Stati Uniti. Questa edizione sfoggia una stampa ispirata alle luci di Marfa che riempiono i cieli del Texas. Dal loro primo avvistamento documentato nel 1883, la gente si è chiesta se fossero la prova dell'esistenza di vita extraterrestre.

Ti aspetta un mondo di avventure

Il tessuto idrorepellente blocca i raggi UV per proteggerti durante le avventure all'aperto.

Per avventure outdoor

Il loose fit è spazioso su retro, cosce e gambe. Ginocchia articolate, tessuto leggermente elasticizzato e tassello sulle cuciture sono pensati per movimenti naturali.

Opzioni di stile

Grazie alla facilità con cui si possono indossare e togliere gli inserti inferiori, cambiare look è un gioco da ragazzi. Le zip con codice colore sono pensate per assicurarci che ogni gamba finisca nel posto giusto.

Altri vantaggi

  • L'elastico in vita con cintura aiuta a trovare il fit preferito.
  • La microsfera fluorescente con UFO strizza l'occhio all'ispirazione aliena.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 96% nylon/4% spandex. Interno tasca superiore: 100% poliestere.
  • Logo Nike ACG e Swoosh ricamati
  • Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
  • Chiusura a pressione
  • Laccetto con bloccacordino sugli orli
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Antracite/Nero/Summit White
  • Stile: HV1129-060

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
    • Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.

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    Pantaloni Nike ACG "Smith Summit" idrorepellenti con protezione UV – Uomo

    Nike ACG "Smith Summit"

    194,99 €

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