Pantaloni jogger Nike Football Tottenham Hotspur Club Fleece – Ragazzo

Tottenham Hotspur Club Fleece
Pantaloni jogger Nike Football – Ragazzo
I pantaloni jogger del Tottenham Hotspur sono così morbidi, caldi e confortevoli che non vorresti toglierli mai. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: II3965-451
Tottenham Hotspur Club Fleece
I pantaloni jogger del Tottenham Hotspur sono così morbidi, caldi e confortevoli che non vorresti toglierli mai. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.
Dettagli prodotto
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno tasche: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: II3965-451
Taglia/misura e fit
- Altezza: 138 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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