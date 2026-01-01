Pantaloni jogger Nike Football Inghilterra Club – Uomo

Inghilterra Club
Pantaloni jogger da calcio Nike – Uomo
Un grande classico quotidiano reinventato in chiave Inghilterra. Il risultato? Un jogger comodissimo, destinato a diventare il tuo nuovo capo preferito Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.
- Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
- Stile: IB6289-410
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Un grande classico quotidiano reinventato in chiave Inghilterra. Il risultato? Un jogger comodissimo, destinato a diventare il tuo nuovo capo preferito Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.
Dettagli prodotto
- Elastico e coulisse in vita
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Tasca laterale, lato nocche/tasca posteriore: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
- Stile: IB6289-410
Taglia/misura e fit
- Altezza: 189 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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