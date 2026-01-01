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Pantaloni jogger Nike Football Inghilterra Club in fleece – Ragazzo - Midnight Navy/Bianco

Inghilterra Club Fleece

Pantaloni jogger Nike Football – Ragazzo

44,99 €
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Morbidi, caldi e comodi: in questi jogger dedicati all'Inghilterra ci potresti praticamente vivere. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.


  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
  • Stile: IB7971-410

Inghilterra Club Fleece

44,99 €

Morbidi, caldi e comodi: in questi jogger dedicati all'Inghilterra ci potresti praticamente vivere. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno tasche: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
  • Stile: IB7971-410

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