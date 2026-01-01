triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 6
Pantaloni jogger Nike Football Chelsea FC Club – Uomo - Pitch Blue/Bianco

Chelsea FC Club

Pantaloni jogger da calcio Nike – Uomo

59,99 €
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Un grande classico quotidiano reinventato in chiave Chelsea FC. Il risultato? Un jogger comodissimo, destinato a diventare il tuo nuovo capo preferito. Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.


  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Bianco
  • Stile: II3410-426

Chelsea FC Club

59,99 €

Un grande classico quotidiano reinventato in chiave Chelsea FC. Il risultato? Un jogger comodissimo, destinato a diventare il tuo nuovo capo preferito. Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.

Dettagli prodotto

  • Elastico e coulisse in vita
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Tasca laterale, lato nocche/tasca posteriore: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Bianco
  • Stile: II3410-426

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Chelsea FC Club prima di tutti.

    Pantaloni jogger Nike Football Chelsea FC Club – Uomo

    Chelsea FC Club

    59,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look

    Item 3 of 3