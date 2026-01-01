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Pantaloni jogger Nike Football Atlético de Madrid Club – Ragazzo - Deep Royal Blue/Bianco

Atlético de Madrid Club

Pantaloni jogger da calcio Nike – Ragazzo

44,99 €
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I pantaloni jogger Atlético de Madrid sono così morbidi, caldi e confortevoli che puoi indossarli sempre. Il tessuto French Terry in un classico look affusolato ti offre il comfort dei tuoi pantaloni della tuta preferiti, mentre i dettagli sulla coscia mostrano la tua devozione alla tua squadra del cuore.


  • Colore mostrato in foto: Deep Royal Blue/Bianco
  • Stile: IO3548-455

Atlético de Madrid Club

44,99 €

I pantaloni jogger Atlético de Madrid sono così morbidi, caldi e confortevoli che puoi indossarli sempre. Il tessuto French Terry in un classico look affusolato ti offre il comfort dei tuoi pantaloni della tuta preferiti, mentre i dettagli sulla coscia mostrano la tua devozione alla tua squadra del cuore.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno tasche: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Deep Royal Blue/Bianco
  • Stile: IO3548-455

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