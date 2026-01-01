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Pantaloni jogger in French Terry Nike Football Atlético de Madrid Club – Uomo - Ossidiana/Bianco

Atlético de Madrid Club

Pantaloni jogger in French Terry Nike Football – Uomo

59,99 €
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I pantaloni jogger Atlético de Madrid sono così morbidi, caldi e confortevoli che puoi indossarli sempre. Il tessuto French Terry e il fit affusolato classico donano la stessa sensazione di comfort dei tuoi pantaloni tuta preferiti, mentre i dettagli sulla coscia mostrano la tua passione per la squadra.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: II3413-451

Atlético de Madrid Club

59,99 €

I pantaloni jogger Atlético de Madrid sono così morbidi, caldi e confortevoli che puoi indossarli sempre. Il tessuto French Terry e il fit affusolato classico donano la stessa sensazione di comfort dei tuoi pantaloni tuta preferiti, mentre i dettagli sulla coscia mostrano la tua passione per la squadra.

Dettagli prodotto

  • Elastico e coulisse in vita
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Tasca laterale, lato nocche/tasca posteriore: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: II3413-451

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