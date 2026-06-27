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Valutazione alta
Pantaloni jogger in French Terry Nike Club – Uomo - Nero/Nero/Bianco

Nike Club

Pantaloni jogger in French Terry - Uomo

54,99 €
Nero/Nero/Bianco
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bianco
Ossidiana/Ossidiana/Bianco
Pink Foam/Pink Foam/Bianco
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Questi classici pantaloni jogger offrono un fit rilassato su cavallo e cosce, con un taglio leggermente affusolato fino alle caviglie a costine. Il tessuto French Terry di peso medio offre la stessa sensazione di morbidezza e comfort dei tuoi classici pantaloni tuta.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: FN3801-010

Nike Club

54,99 €

Questi classici pantaloni jogger offrono un fit rilassato su cavallo e cosce, con un taglio leggermente affusolato fino alle caviglie a costine. Il tessuto French Terry di peso medio offre la stessa sensazione di morbidezza e comfort dei tuoi classici pantaloni tuta.

Vantaggi

  • Il tessuto French Terry di peso medio (non spazzolato all'interno) dona struttura, traspirabilità e morbidezza ideali per la palestra e per il divano.
  • L'elastico in vita, con coulisse esterna rotonda, offre un fit confortevole e personalizzato.
  • La chiusura con bottone a pressione nascosto sulle tasche posteriori tiene al sicuro i piccoli oggetti.

Dettagli prodotto

  • Logo Nike Futura ricamato
  • Tasche per le mani
  • Corpo: 78-84% cotone/16-22% poliestere. Tasca laterale/tasca posteriore: 100% cotone.
  • Le percentuali dei materiali possono variare. Controlla l'etichetta per conoscere la composizione effettiva.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: FN3801-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (20)

4.5 stelle

  • ElodyK819250535

    Conforme aux attentes et aux photos

  • Guido680484570

    Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg

  • Dobre dresy

    Grzegorz882839540

    Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.

Pantaloni jogger in French Terry Nike Club – Uomo

Nike Club

54,99 €

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