Pantaloni jogger in French Terry Nike Club – Uomo

ElodyK819250535
Conforme aux attentes et aux photos
Questi classici pantaloni jogger offrono un fit rilassato su cavallo e cosce, con un taglio leggermente affusolato fino alle caviglie a costine. Il tessuto French Terry di peso medio offre la stessa sensazione di morbidezza e comfort dei tuoi classici pantaloni tuta.
Nike Club
Questi classici pantaloni jogger offrono un fit rilassato su cavallo e cosce, con un taglio leggermente affusolato fino alle caviglie a costine. Il tessuto French Terry di peso medio offre la stessa sensazione di morbidezza e comfort dei tuoi classici pantaloni tuta.
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4.5 stelle
ElodyK819250535
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Guido680484570
Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg
Dobre dresy
Grzegorz882839540
Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.
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