Pantaloni jogger in fleece Nike Club Croazia 2026 – Uomo

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Pantaloni jogger in fleece Croazia 2026
Pantaloni jogger Nike Club – Uomo
64,99 €
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Ritiro gratuito
Lo stile classico dei pantaloni jogger in Club Fleece si unisce al morbido comfort del fleece, per un look curato e perfetto per tutti i giorni.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: IO8607-451
Pantaloni jogger in fleece Croazia 2026
64,99 €
Lo stile classico dei pantaloni jogger in Club Fleece si unisce al morbido comfort del fleece, per un look curato e perfetto per tutti i giorni.
Dettagli prodotto
- 80-82% cotone/18-20% poliestere.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: IO8607-451
Taglia/misura e fit
- Altezza: 185 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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