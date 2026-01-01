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Pantaloni jogger in fleece Nike Club Croazia 2026 – Uomo - Ossidiana/Bianco

Pantaloni jogger in fleece Croazia 2026

Pantaloni jogger Nike Club – Uomo

64,99 €
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Lo stile classico dei pantaloni jogger in Club Fleece si unisce al morbido comfort del fleece, per un look curato e perfetto per tutti i giorni.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IO8607-451

Pantaloni jogger in fleece Croazia 2026

64,99 €

Lo stile classico dei pantaloni jogger in Club Fleece si unisce al morbido comfort del fleece, per un look curato e perfetto per tutti i giorni.

Dettagli prodotto

  • 80-82% cotone/18-20% poliestere.
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IO8607-451

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