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Pantaloni jogger in fleece Boston Celtics Courtside Nike NBA Club – Uomo - Nero/Clover

Boston Celtics Courtside

Pantaloni jogger in Club Fleece Nike NBA – Uomo

79,99 €
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Ami i Celtics? Fallo sapere a tutti! Questi speciali pantaloni jogger, con la loro grafica verniciata a spruzzo, ti aiutano a rimanere fedele alla tua passione.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Clover
  • Stile: HV9772-010

Boston Celtics Courtside

79,99 €

Ami i Celtics? Fallo sapere a tutti! Questi speciali pantaloni jogger, con la loro grafica verniciata a spruzzo, ti aiutano a rimanere fedele alla tua passione.

Vantaggi

Liscio sulla parte esterna e morbido all'interno, il nostro fleece semispazzolato di peso medio offre un comfort ideale che non rinuncia alla traspirabilità. È un capo confortevole da indossare tutto l'anno, perfetto quando il meteo è variabile.

Dettagli prodotto

  • Bordo a costine
  • Elastico e coulisse in vita
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Tasca laterale lato nocche: 100% cotone. Tasca posteriore: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Clover
  • Stile: HV9772-010

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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    Pantaloni jogger in fleece Boston Celtics Courtside Nike NBA Club – Uomo

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