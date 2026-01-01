Pantaloni in tessuto Repel Nike Football Chelsea FC Strike+ SE – Uomo

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Questo prodotto è realizzato in fibre riciclate al 100%

Che ne dici di aggiungere un tocco di stile Anni 90 alla tua collezione dedicata al Chelsea FC? Impreziositi dal classico logo del club e dagli iconici dettagli in arancione, questi pantaloni presentano uno strato esterno in nylon idrorepellente e una fodera in mesh che mantengono la pelle fresca e asciutta.