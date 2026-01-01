Pantaloni in tessuto Repel Nike Football Chelsea FC Strike+ SE – Uomo

Materiali riciclati
Chelsea FC Strike+ SE
Pantaloni in tessuto Repel Nike Football – Uomo
Questo prodotto è realizzato in fibre riciclate al 100%
Che ne dici di aggiungere un tocco di stile Anni 90 alla tua collezione dedicata al Chelsea FC? Impreziositi dal classico logo del club e dagli iconici dettagli in arancione, questi pantaloni presentano uno strato esterno in nylon idrorepellente e una fodera in mesh che mantengono la pelle fresca e asciutta.
- Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stile: IB3858-426
Chelsea FC Strike+ SE
Che ne dici di aggiungere un tocco di stile Anni 90 alla tua collezione dedicata al Chelsea FC? Impreziositi dal classico logo del club e dagli iconici dettagli in arancione, questi pantaloni presentano uno strato esterno in nylon idrorepellente e una fodera in mesh che mantengono la pelle fresca e asciutta.
Dettagli prodotto
- Tasche con zip
- Fascia elastica in vita
- Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stile: IB3858-426
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
- Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.
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Chelsea FC Strike+ SE
Ulteriori informazioni
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