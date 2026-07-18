Pantaloni Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft – Uomo

Sanslöst bekväma
Mathias669082722
Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.
Straordinariamente morbido e liscio, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti tutto il giorno. Questi pantaloni esclusivi sfoggiano linee essenziali e tecnologia Dri-FIT traspirante per il massimo comfort in movimento.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Straordinariamente morbido e liscio, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti tutto il giorno. Questi pantaloni esclusivi sfoggiano linee essenziali e tecnologia Dri-FIT traspirante per il massimo comfort in movimento.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.6 stelle
Sanslöst bekväma
Mathias669082722
Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.
The best
Couch 75
[This review was collected as part of a promotion.] So soft and fit great. Really nice pants!!!!!!!!!!!
Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
#productsprovidedbynike
Short guy approved
JPDAZ
[This review was collected as part of a promotion.] I usually wear a M in most Nike bottoms but I got these in a S based off the Nike website. Glad I did they fit perfectly in the waist. I have a 30” inseam and these hit right at the ankle. Comfortable for lounging around but clean enough looking to wear with a polo and run errands or hit the driving range.
Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 ImpossiblySoft
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Look impeccabili e confortevoli per una collezione tutta da scoprire.
–Aurélien Tchouaméni, calciatore 24.7
Questo tessuto a doppia maglia regala una morbidezza senza precedenti e un comfort che dura tutto il giorno.
Per ogni atleta, la prestazione è uno stile di vita. Aggiungi al tuo guardaroba la lussuosa morbidezza di questo tessuto incredibilmente confortevole, nato per le grandi prestazioni sportive.