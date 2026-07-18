triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 13
Valutazione alta
Pantaloni Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft – Uomo - Nero/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Pantaloni Dri-FIT – Uomo

109,99 €
Nero/Dark Smoke Grey
Ossidiana/Dark Obsidian
Cargo Khaki/Sequoia
Tattoo/Nero/Burgundy Crush
Dark Hazel/Nero/Velvet Brown
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
  • Fit ampio: ti consigliamo di ordinare una taglia in meno
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Straordinariamente morbido e liscio, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti tutto il giorno. Questi pantaloni esclusivi sfoggiano linee essenziali e tecnologia Dri-FIT traspirante per il massimo comfort in movimento.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Dark Smoke Grey
  • Stile: HQ6970-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Straordinariamente morbido e liscio, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti tutto il giorno. Questi pantaloni esclusivi sfoggiano linee essenziali e tecnologia Dri-FIT traspirante per il massimo comfort in movimento.

Vantaggi

  • Morbido, confortevole ed elasticizzato, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti ovunque e in qualsiasi attività.
  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore così da favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • L'elastico con coulisse interna in vita dona un fit stabile.
  • La tasca nascosta all'interno della tasca destra si chiude con una zip ed è perfetta per i piccoli oggetti indispensabili.
  • Tasca posteriore con zip per riporre i tuoi oggetti al sicuro.

Dettagli prodotto

  • Passante sulla cucitura a sinistra in vita
  • Corpo: 51% poliestere/25% modal/15% cotone/9% spandex. Interno tasche: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Dark Smoke Grey
  • Stile: HQ6970-010

Taglia/misura e fit

    • Altezza: 185 cm; taglia indossata: M
    • Big & tall; altezza: 188 cm; taglia indossata: 3XL
    • Standard fit: casual e tradizionale
    • A tutta lunghezza: sotto la caviglia
    • Fit ampio: ti consigliamo di ordinare una taglia in meno
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (118)

4.6 stelle

  • Sanslöst bekväma

    Mathias669082722

    Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.

  • The best

    Couch 75

    [This review was collected as part of a promotion.] So soft and fit great. Really nice pants!!!!!!!!!!!

    Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
    #productsprovidedbynike

  • Short guy approved

    JPDAZ

    [This review was collected as part of a promotion.] I usually wear a M in most Nike bottoms but I got these in a S based off the Nike website. Glad I did they fit perfectly in the waist. I have a 30” inseam and these hit right at the ankle. Comfortable for lounging around but clean enough looking to wear with a polo and run errands or hit the driving range.

    Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
    #productsprovidedbynike

Pantaloni Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft – Uomo

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Ulteriori informazioni

    Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

Completa il look

Item 3 of 104

Comfort per tutto il giorno

Look impeccabili e confortevoli per una collezione tutta da scoprire.

"Alla fin fine, il comfort è la priorità."

–Aurélien Tchouaméni, calciatore 24.7

ImpossiblySoft

Questo tessuto a doppia maglia regala una morbidezza senza precedenti e un comfort che dura tutto il giorno.

Lusso sulla pelle

Per ogni atleta, la prestazione è uno stile di vita. Aggiungi al tuo guardaroba la lussuosa morbidezza di questo tessuto incredibilmente confortevole, nato per le grandi prestazioni sportive.