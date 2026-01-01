Pantaloni Dri-FIT a gamba dritta Nike 24.7 ImpossiblySoft – Uomo

Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzati per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questi pantaloni traspiranti offrono un comfort di livello superiore. Il nostro tessuto ImpossiblySoft dona a questi pantaloni un look raffinato e curato e una sensazione incredibilmente morbida e liscia, perfetta per il defaticamento e per tornare ad allenarsi.

Colore mostrato in foto: Dark Hazel/Nero/Velvet Brown

Stile: IM3639-212