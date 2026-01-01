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Pantaloni Dri-FIT a gamba dritta Nike 24.7 ImpossiblySoft – Uomo - Dark Hazel/Nero/Velvet Brown

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Pantaloni Dri-FIT a gamba dritta – Uomo

109,99 €
Dark Hazel/Nero/Velvet Brown
Camo Green/Nero/Outdoor Green
Nero/Nero/Dark Smoke Grey
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Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzati per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questi pantaloni traspiranti offrono un comfort di livello superiore. Il nostro tessuto ImpossiblySoft dona a questi pantaloni un look raffinato e curato e una sensazione incredibilmente morbida e liscia, perfetta per il defaticamento e per tornare ad allenarsi.


  • Colore mostrato in foto: Dark Hazel/Nero/Velvet Brown
  • Stile: IM3639-212

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzati per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questi pantaloni traspiranti offrono un comfort di livello superiore. Il nostro tessuto ImpossiblySoft dona a questi pantaloni un look raffinato e curato e una sensazione incredibilmente morbida e liscia, perfetta per il defaticamento e per tornare ad allenarsi.

Ottimizza il recupero

Con Nike 24.7, il comfort va sfoggiato. Pensati per supportarti prima e dopo l'allenamento, questi capi indispensabili di ispirazione tecnica ti consentono di essere al top in ogni momento.

Pelle asciutta

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Altri vantaggi

  • Il nostro tessuto ImpossiblySoft consiste in una doppia maglia liscia pensata per seguire ogni tuo movimento.
  • La fascia elastica in vita arricciata sul retro dona elasticità e flessibilità.
  • La tasca posteriore con zip consente di tenere al sicuro le tue cose, mentre la tasca nascosta all'interno della tasca destra, anch'essa con zip, è perfetta per i piccoli oggetti indispensabili.

Dettagli prodotto

  • Esclusivo passante
  • Corpo: 51% poliestere/25% modal/15% cotone/9% spandex. Interno tasche: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Dark Hazel/Nero/Velvet Brown
  • Stile: IM3639-212

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Pantaloni Dri-FIT a gamba dritta Nike 24.7 ImpossiblySoft – Uomo

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

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