Pantaloni Dri-FIT a gamba dritta Nike 24.7 ImpossiblySoft – Uomo

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantaloni Dri-FIT a gamba dritta – Uomo
Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzati per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questi pantaloni traspiranti offrono un comfort di livello superiore. Il nostro tessuto ImpossiblySoft dona a questi pantaloni un look raffinato e curato e una sensazione incredibilmente morbida e liscia, perfetta per il defaticamento e per tornare ad allenarsi.
- Colore mostrato in foto: Dark Hazel/Nero/Velvet Brown
- Stile: IM3639-212
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzati per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questi pantaloni traspiranti offrono un comfort di livello superiore. Il nostro tessuto ImpossiblySoft dona a questi pantaloni un look raffinato e curato e una sensazione incredibilmente morbida e liscia, perfetta per il defaticamento e per tornare ad allenarsi.
Ottimizza il recupero
Con Nike 24.7, il comfort va sfoggiato. Pensati per supportarti prima e dopo l'allenamento, questi capi indispensabili di ispirazione tecnica ti consentono di essere al top in ogni momento.
Pelle asciutta
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Altri vantaggi
- Il nostro tessuto ImpossiblySoft consiste in una doppia maglia liscia pensata per seguire ogni tuo movimento.
- La fascia elastica in vita arricciata sul retro dona elasticità e flessibilità.
- La tasca posteriore con zip consente di tenere al sicuro le tue cose, mentre la tasca nascosta all'interno della tasca destra, anch'essa con zip, è perfetta per i piccoli oggetti indispensabili.
Dettagli prodotto
- Esclusivo passante
- Corpo: 51% poliestere/25% modal/15% cotone/9% spandex. Interno tasche: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Dark Hazel/Nero/Velvet Brown
- Stile: IM3639-212
Taglia/misura e fit
- Altezza: 185 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike 24.7 ImpossiblySoft prima di tutti.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.