Pantaloni da hiking Therma-FIT ACG Wolf Grid – Uomo

Materiali riciclati
ACG Wolf Grid
Pantaloni da hiking Therma-FIT – Uomo
Quando la temperatura scende e i tuoi capi da hiking sono ormai fradici, devi fare una scelta difficile: andare avanti o tornare indietro. Questi pantaloni ACG Wolf Grid sono progettati per farti proseguire senza esitazioni. Il fleece traspirante con griglia sul rovescio si adatta a tutte le condizioni, anche le più imprevedibili. Allontana il sudore e trattiene il calore corporeo per tenerti più al caldo con meno strati, così pensi solo a immergerti nell'avventura.
- Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
- Stile: IM4231-010
ACG Wolf Grid
Quando la temperatura scende e i tuoi capi da hiking sono ormai fradici, devi fare una scelta difficile: andare avanti o tornare indietro. Questi pantaloni ACG Wolf Grid sono progettati per farti proseguire senza esitazioni. Il fleece traspirante con griglia sul rovescio si adatta a tutte le condizioni, anche le più imprevedibili. Allontana il sudore e trattiene il calore corporeo per tenerti più al caldo con meno strati, così pensi solo a immergerti nell'avventura.
Dettagli prodotto
- Tasche con zip
- Bordi elasticizzati
- Logo ACG ricamato sulla coscia sinistra
- 95% poliestere/5% spandex
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
- Stile: IM4231-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 189 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Lunghezza a 7/8: sopra la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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