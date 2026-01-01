Pantaloni da hiking Therma-FIT ACG Wolf Grid – Uomo

Quando la temperatura scende e i tuoi capi da hiking sono ormai fradici, devi fare una scelta difficile: andare avanti o tornare indietro. Questi pantaloni ACG Wolf Grid sono progettati per farti proseguire senza esitazioni. Il fleece traspirante con griglia sul rovescio si adatta a tutte le condizioni, anche le più imprevedibili. Allontana il sudore e trattiene il calore corporeo per tenerti più al caldo con meno strati, così pensi solo a immergerti nell'avventura.

Colore mostrato in foto: Nero/Summit White

Stile: IM4231-010