triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 8
Pantaloni da hiking ACG High Stakes – Uomo - Mystic Dates/Summit White

Materiali riciclati

ACG High Stakes

Pantaloni da hiking – Uomo

114,99 €
Mystic Dates/Summit White
Nero/Summit White
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Per trovare quel panorama segreto, avrai bisogno di accessori da hiking affidabili. I pantaloni ACG High Stakes sono progettati per seguire i tuoi movimenti e adattarsi a Madre Natura. Sono leggeri ed elasticizzati, per un comfort ideale a ogni passo. Pioggia all'orizzonte? Nessun problema: la finitura idrorepellente mantiene la pelle asciutta, così puoi continuare a inseguire la bellezza.


  • Colore mostrato in foto: Mystic Dates/Summit White
  • Stile: IR2248-658

ACG High Stakes

114,99 €

Per trovare quel panorama segreto, avrai bisogno di accessori da hiking affidabili. I pantaloni ACG High Stakes sono progettati per seguire i tuoi movimenti e adattarsi a Madre Natura. Sono leggeri ed elasticizzati, per un comfort ideale a ogni passo. Pioggia all'orizzonte? Nessun problema: la finitura idrorepellente mantiene la pelle asciutta, così puoi continuare a inseguire la bellezza.

Movimento ed elasticità

Il tessuto liscio elasticizzato è leggero e facile da trasportare. Gli inserti laterali sono progettati per assecondare i tuoi movimenti naturali, così puoi affrontare salite ripide e discese impegnative in totale libertà.

Finitura a prova di pioggia

Una pioggerellina non può fermare la tua avventura. La finitura idrorepellente aiuta a mantenere la pelle asciutta anche in condizioni di umidità, così puoi continuare a esplorare.

Facilmente regolabile

Una leggera coulisse in vita e i laccetti elastici alla caviglia consentono di trovare il fit perfetto. Flora alpina spinosa? Stringili bene intorno alla caviglia per un fit più aderente. Allentali per una sensazione di libertà e un maggiore flusso d'aria lungo la gamba.

Vantaggi

  • Le tasche laterali con zip sono ideali per riporre gli oggetti indispensabili per il trail.
  • Il tessuto con protezione UV ti offre una copertura dai raggi del sole.

Dettagli prodotto

  • Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
  • Corpo: 93% nylon/7% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Mystic Dates/Summit White
  • Stile: IR2248-658

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci ACG High Stakes prima di tutti.

    Pantaloni da hiking ACG High Stakes – Uomo

    ACG High Stakes

    114,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look