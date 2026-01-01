Pantaloni da hiking ACG High Stakes – Uomo

ACG High Stakes

114,99 €

Per trovare quel panorama segreto, avrai bisogno di accessori da hiking affidabili. I pantaloni ACG High Stakes sono progettati per seguire i tuoi movimenti e adattarsi a Madre Natura. Sono leggeri ed elasticizzati, per un comfort ideale a ogni passo. Pioggia all'orizzonte? Nessun problema: la finitura idrorepellente mantiene la pelle asciutta, così puoi continuare a inseguire la bellezza.

Movimento ed elasticità Il tessuto liscio elasticizzato è leggero e facile da trasportare. Gli inserti laterali sono progettati per assecondare i tuoi movimenti naturali, così puoi affrontare salite ripide e discese impegnative in totale libertà. Finitura a prova di pioggia Una pioggerellina non può fermare la tua avventura. La finitura idrorepellente aiuta a mantenere la pelle asciutta anche in condizioni di umidità, così puoi continuare a esplorare. Facilmente regolabile Una leggera coulisse in vita e i laccetti elastici alla caviglia consentono di trovare il fit perfetto. Flora alpina spinosa? Stringili bene intorno alla caviglia per un fit più aderente. Allentali per una sensazione di libertà e un maggiore flusso d'aria lungo la gamba.

Vantaggi Le tasche laterali con zip sono ideali per riporre gli oggetti indispensabili per il trail.

Il tessuto con protezione UV ti offre una copertura dai raggi del sole.