Pantaloni da hiking ACG High Stakes – Uomo

Materiali riciclati
ACG High Stakes
Pantaloni da hiking – Uomo
Per trovare quel panorama segreto, avrai bisogno di accessori da hiking affidabili. I pantaloni ACG High Stakes sono progettati per seguire i tuoi movimenti e adattarsi a Madre Natura. Sono leggeri ed elasticizzati, per un comfort ideale a ogni passo. Pioggia all'orizzonte? Nessun problema: la finitura idrorepellente mantiene la pelle asciutta, così puoi continuare a inseguire la bellezza.
- Colore mostrato in foto: Mystic Dates/Summit White
- Stile: IR2248-658
ACG High Stakes
Per trovare quel panorama segreto, avrai bisogno di accessori da hiking affidabili. I pantaloni ACG High Stakes sono progettati per seguire i tuoi movimenti e adattarsi a Madre Natura. Sono leggeri ed elasticizzati, per un comfort ideale a ogni passo. Pioggia all'orizzonte? Nessun problema: la finitura idrorepellente mantiene la pelle asciutta, così puoi continuare a inseguire la bellezza.
Movimento ed elasticità
Il tessuto liscio elasticizzato è leggero e facile da trasportare. Gli inserti laterali sono progettati per assecondare i tuoi movimenti naturali, così puoi affrontare salite ripide e discese impegnative in totale libertà.
Finitura a prova di pioggia
Una pioggerellina non può fermare la tua avventura. La finitura idrorepellente aiuta a mantenere la pelle asciutta anche in condizioni di umidità, così puoi continuare a esplorare.
Facilmente regolabile
Una leggera coulisse in vita e i laccetti elastici alla caviglia consentono di trovare il fit perfetto. Flora alpina spinosa? Stringili bene intorno alla caviglia per un fit più aderente. Allentali per una sensazione di libertà e un maggiore flusso d'aria lungo la gamba.
Vantaggi
- Le tasche laterali con zip sono ideali per riporre gli oggetti indispensabili per il trail.
- Il tessuto con protezione UV ti offre una copertura dai raggi del sole.
Dettagli prodotto
- Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
- Corpo: 93% nylon/7% spandex
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Mystic Dates/Summit White
- Stile: IR2248-658
Taglia/misura e fit
- Altezza: 178 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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