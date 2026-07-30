Pantaloni da hiking ACG High Stakes – Donna

Vandrebukser
Malene9dc720382e6a4988bd720faafc3b143c
Lækre vandrebukser, dog til den store side.
Materiali riciclati
Per trovare quel panorama segreto, avrai bisogno di accessori da hiking affidabili. I pantaloni ACG High Stakes sono progettati per seguire i tuoi movimenti e adattarsi a Madre Natura. Sono leggeri, elasticizzati e articolati per limitare al minimo le restrizioni. Pioggia all'orizzonte? Nessun problema: la finitura idrorepellente mantiene la pelle asciutta, così puoi continuare a inseguire la bellezza.
ACG High Stakes
Per trovare quel panorama segreto, avrai bisogno di accessori da hiking affidabili. I pantaloni ACG High Stakes sono progettati per seguire i tuoi movimenti e adattarsi a Madre Natura. Sono leggeri, elasticizzati e articolati per limitare al minimo le restrizioni. Pioggia all'orizzonte? Nessun problema: la finitura idrorepellente mantiene la pelle asciutta, così puoi continuare a inseguire la bellezza.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Vandrebukser
Malene9dc720382e6a4988bd720faafc3b143c
Lækre vandrebukser, dog til den store side.
ACG High Stakes
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.