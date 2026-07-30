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Pantaloni da hiking ACG High Stakes – Donna - Tattoo/Summit White

Materiali riciclati

ACG High Stakes

Pantaloni da hiking – Donna

114,99 €
Tattoo/Summit White
Nero/Summit White
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Per trovare quel panorama segreto, avrai bisogno di accessori da hiking affidabili. I pantaloni ACG High Stakes sono progettati per seguire i tuoi movimenti e adattarsi a Madre Natura. Sono leggeri, elasticizzati e articolati per limitare al minimo le restrizioni. Pioggia all'orizzonte? Nessun problema: la finitura idrorepellente mantiene la pelle asciutta, così puoi continuare a inseguire la bellezza.


  • Colore mostrato in foto: Tattoo/Summit White
  • Stile: IR2340-502

ACG High Stakes

114,99 €

Per trovare quel panorama segreto, avrai bisogno di accessori da hiking affidabili. I pantaloni ACG High Stakes sono progettati per seguire i tuoi movimenti e adattarsi a Madre Natura. Sono leggeri, elasticizzati e articolati per limitare al minimo le restrizioni. Pioggia all'orizzonte? Nessun problema: la finitura idrorepellente mantiene la pelle asciutta, così puoi continuare a inseguire la bellezza.

Dettagli prodotto

  • Tasche per le mani
  • Logo ACG ricamato sulla coscia sinistra
  • 93% nylon/7% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
  • Colore mostrato in foto: Tattoo/Summit White
  • Stile: IR2340-502

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Vandrebukser

    Malene9dc720382e6a4988bd720faafc3b143c

    Lækre vandrebukser, dog til den store side.

Pantaloni da hiking ACG High Stakes – Donna

ACG High Stakes

114,99 €

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