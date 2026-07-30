Pantaloni da hiking ACG High Stakes – Donna

Per trovare quel panorama segreto, avrai bisogno di accessori da hiking affidabili. I pantaloni ACG High Stakes sono progettati per seguire i tuoi movimenti e adattarsi a Madre Natura. Sono leggeri, elasticizzati e articolati per limitare al minimo le restrizioni. Pioggia all'orizzonte? Nessun problema: la finitura idrorepellente mantiene la pelle asciutta, così puoi continuare a inseguire la bellezza.

Colore mostrato in foto: Tattoo/Summit White

Stile: IR2340-502