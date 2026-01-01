Pantaloni da calcio Nike Inghilterra Tech Fleece – Ragazzo

Tech Fleece dell'Inghilterra
Pantaloni da calcio Nike – Ragazzo
Il nostro Tech Fleece leggero e di alta qualità, liscio dentro e fuori, offre un calore ideale senza aggiungere volume, così potrai fare il tifo per la tua squadra a prescindere dalla temperatura.
- Colore mostrato in foto: Work Blue/Bianco
- Stile: IB7869-486
Tech Fleece dell'Inghilterra
Il nostro Tech Fleece leggero e di alta qualità, liscio dentro e fuori, offre un calore ideale senza aggiungere volume, così potrai fare il tifo per la tua squadra a prescindere dalla temperatura.
Dettagli prodotto
- Corpo: 53% cotone/47% poliestere. Tasche interne lato nocche: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Work Blue/Bianco
- Stile: IB7869-486
Taglia/misura e fit
- Altezza: 138 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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