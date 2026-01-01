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Pantaloni da calcio Nike Inghilterra Tech Fleece – Ragazzo - Work Blue/Bianco

Tech Fleece dell'Inghilterra

Pantaloni da calcio Nike – Ragazzo

84,99 €
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Il nostro Tech Fleece leggero e di alta qualità, liscio dentro e fuori, offre un calore ideale senza aggiungere volume, così potrai fare il tifo per la tua squadra a prescindere dalla temperatura.


  • Colore mostrato in foto: Work Blue/Bianco
  • Stile: IB7869-486

Tech Fleece dell'Inghilterra

84,99 €

Il nostro Tech Fleece leggero e di alta qualità, liscio dentro e fuori, offre un calore ideale senza aggiungere volume, così potrai fare il tifo per la tua squadra a prescindere dalla temperatura.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 53% cotone/47% poliestere. Tasche interne lato nocche: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Work Blue/Bianco
  • Stile: IB7869-486

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