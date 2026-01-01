Pantaloni da calcio Nike Dri-FIT Turchia 2026 Academy Pro – Ragazzo/a

Pantaloni Academy Pro Turchia 2026
Pantaloni da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Pensati per gli allenamenti di calcio, questi pantaloni in maglia lisca e traspirante ti consentono di mantenere la concentrazione in campo. Lo slim fit e le tasche e gli orli con zip eliminano le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e allenamento.
- Colore mostrato in foto: Nero/Sport Red/Bianco
- Stile: IR0470-010
Pantaloni Academy Pro Turchia 2026
Pensati per gli allenamenti di calcio, questi pantaloni in maglia lisca e traspirante ti consentono di mantenere la concentrazione in campo. Lo slim fit e le tasche e gli orli con zip eliminano le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e allenamento.
Vantaggi
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Colore mostrato in foto: Nero/Sport Red/Bianco
- Stile: IR0470-010
Taglia/misura e fit
- Slim fit: elegante e su misura
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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