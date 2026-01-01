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Pantaloni da calcio Nike Dri-FIT Turchia 2026 Academy Pro – Ragazzo/a - Nero/Sport Red/Bianco

Pantaloni Academy Pro Turchia 2026

Pantaloni da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a

49,99 €
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Pensati per gli allenamenti di calcio, questi pantaloni in maglia lisca e traspirante ti consentono di mantenere la concentrazione in campo. Lo slim fit e le tasche e gli orli con zip eliminano le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e allenamento.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Sport Red/Bianco
  • Stile: IR0470-010

Pantaloni Academy Pro Turchia 2026

49,99 €

Pensati per gli allenamenti di calcio, questi pantaloni in maglia lisca e traspirante ti consentono di mantenere la concentrazione in campo. Lo slim fit e le tasche e gli orli con zip eliminano le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e allenamento.

Vantaggi

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Colore mostrato in foto: Nero/Sport Red/Bianco
  • Stile: IR0470-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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