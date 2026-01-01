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Pantaloni da calcio in tessuto Nike Energy Repel – Ragazzo/a - Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue

Materiali riciclati

Nike Energy

Pantaloni da calcio in tessuto Repel – Ragazzo/a

64,99 €
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Nike è sbarcata in grande stile nel mondo del calcio 30 anni fa. Questi pantaloni idrorepellenti hanno gli stessi dettagli di quei modelli senza tempo di metà anni Novanta, ma con la tecnologia per resistere al gioco moderno.


  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
  • Stile: IO5794-410

Nike Energy

64,99 €

Nike è sbarcata in grande stile nel mondo del calcio 30 anni fa. Questi pantaloni idrorepellenti hanno gli stessi dettagli di quei modelli senza tempo di metà anni Novanta, ma con la tecnologia per resistere al gioco moderno.

Dettagli prodotto

  • Logo Swoosh ricamato
  • 85% poliestere/15% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
  • Stile: IO5794-410

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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    Pantaloni da calcio in tessuto Nike Energy Repel – Ragazzo/a

    Nike Energy

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