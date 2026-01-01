 
immagine 1 di 7
Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Inghilterra Strike – Ragazzo/a - Ossidiana/Work Blue/Bianco

Materiali riciclati

Inghilterra Strike

Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT – Ragazzo/a

64,99 €
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Con dettagli di design pensati per gli astri nascenti del calcio, il fit avvolgente e la tecnologia traspirante mantengono la pelle fresca per una concentrazione totale mentre perfezioni le tue abilità.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Work Blue/Bianco
  • Stile: IB7984-451

Inghilterra Strike

64,99 €

Con dettagli di design pensati per gli astri nascenti del calcio, il fit avvolgente e la tecnologia traspirante mantengono la pelle fresca per una concentrazione totale mentre perfezioni le tue abilità.

Vantaggi

  • Le zip alla caviglia consentono di infilare e sfilare facilmente i pantaloni, senza dover togliere le scarpe.
  • Il tessuto elasticizzato in maglia offre una libertà di movimento ideale.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 91% poliestere/9% spandex. Inserti/mesh: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Work Blue/Bianco
  • Stile: IB7984-451

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Inghilterra Strike prima di tutti.

    Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Inghilterra Strike – Ragazzo/a

    Inghilterra Strike

    64,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look

    Item 3 of 7