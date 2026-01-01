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Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Brasile Academy Pro – Ragazzo/a - Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Materiali riciclati

Brasile Academy Pro

Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT – Ragazzo/a

54,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Dopo aver padroneggiato le basi, alza il livello. Il fit classico e la tecnologia traspirante aiutano a mantenere la pelle fresca quando il gioco entra nel vivo.


  • Colore mostrato in foto: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Stile: IB5533-381

Brasile Academy Pro

54,99 €

Dopo aver padroneggiato le basi, alza il livello. Il fit classico e la tecnologia traspirante aiutano a mantenere la pelle fresca quando il gioco entra nel vivo.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Le zip alla caviglia consentono di infilare e sfilare facilmente i pantaloni, senza dover togliere le scarpe.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Stile: IB5533-381

Taglia/misura e fit

    • Altezza della modella: 150 cm; taglia indossata: M
    • Altezza del modello: 147 cm; taglia indossata: M
    • Slim fit: elegante e su misura
    • A tutta lunghezza: sotto la caviglia
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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