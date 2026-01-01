Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Atlético de Madrid Strike – Uomo

Materiali riciclati
Atlético de Madrid Strike
Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT – Uomo
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Con dettagli di design pensati per gli astri nascenti del calcio, il fit avvolgente e la tecnologia traspirante mantengono la pelle fresca per una concentrazione totale mentre perfezioni le tue abilità.
- Colore mostrato in foto: Nero/Deep Royal Blue/Bianco
- Stile: II2794-010
Atlético de Madrid Strike
Con dettagli di design pensati per gli astri nascenti del calcio, il fit avvolgente e la tecnologia traspirante mantengono la pelle fresca per una concentrazione totale mentre perfezioni le tue abilità.
Vantaggi
- Le zip alla caviglia consentono di infilare e sfilare facilmente i pantaloni, senza dover togliere le scarpe.
- Il tessuto elasticizzato in maglia offre una libertà di movimento ideale.
Dettagli prodotto
- Corpo: 91% poliestere/9% spandex. Inserti/mesh: 100% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Deep Royal Blue/Bianco
- Stile: II2794-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 184 cm; taglia indossata: M
- Slim fit: elegante e su misura
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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Ulteriori informazioni
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