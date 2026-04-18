Pantaloni da calcio Dri-FIT Nike Academy – Uomo

Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Pensati per gli allenamenti di calcio, questi pantaloni in tessuto leggero e traspirante aiutano a mantenere la concentrazione in campo. Il design standard fit, gli inserti in mesh traspirante e le tasche con zip offrono un look che elimina le distrazioni.
Nike Academy
Pensati per gli allenamenti di calcio, questi pantaloni in tessuto leggero e traspirante aiutano a mantenere la concentrazione in campo. Il design standard fit, gli inserti in mesh traspirante e le tasche con zip offrono un look che elimina le distrazioni.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.1 stelle
Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Très bien
Hélder355404065
Très bien en plus c’est trop stylé !
Φθηνη και κακη ποιότητα
anthir729149189
Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.
Nike Academy
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