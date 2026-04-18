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Valutazione alta
Pantaloni da calcio Dri-FIT Nike Academy – Uomo - Nero/Nero/Bianco

Materiali riciclati

Nike Academy

Pantaloni da calcio Dri-FIT – Uomo

44,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Pensati per gli allenamenti di calcio, questi pantaloni in tessuto leggero e traspirante aiutano a mantenere la concentrazione in campo. Il design standard fit, gli inserti in mesh traspirante e le tasche con zip offrono un look che elimina le distrazioni.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: HJ3780-010

Nike Academy

44,99 €

Pensati per gli allenamenti di calcio, questi pantaloni in tessuto leggero e traspirante aiutano a mantenere la concentrazione in campo. Il design standard fit, gli inserti in mesh traspirante e le tasche con zip offrono un look che elimina le distrazioni.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Tessuto morbido e leggero.
  • Elastico e coulisse in vita per un fit sicuro.

Dettagli prodotto

  • Bordi elasticizzati
  • Logo Swoosh ricamato
  • Corpo/mesh: 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: HJ3780-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (10)

4.1 stelle

  • Défaut de fabrication

    ShinnD780857680

    Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas

  • Très bien

    Hélder355404065

    Très bien en plus c’est trop stylé !

  • Φθηνη και κακη ποιότητα

    anthir729149189

    Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.

Pantaloni da calcio Dri-FIT Nike Academy – Uomo

Nike Academy

44,99 €

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