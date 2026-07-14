Pantaloni da calcio Dri-FIT Nike Academy – Donna

Guida alle taglie e alle misure

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Ogni cammino verso l'eccellenza inizia dalle basi. Ma intendiamoci, questi pantaloni sono tutt'altro che base. Traspiranti, sono pensati per mantenere la pelle fresca e asciutta. Con inserti in mesh lungo le gambe ed elastico in vita, ti permettono di andare alla conquista dei tuoi obiettivi nel comfort.