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Valutazione alta
Pantaloni da calcio Dri-FIT Nike Academy – Donna - Team Red/Bianco/Bianco/Bianco

Materiali riciclati

Nike Academy

Pantaloni da calcio Dri-FIT – Donna

44,99 €
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Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Ogni cammino verso l'eccellenza inizia dalle basi. Ma intendiamoci, questi pantaloni sono tutt'altro che base. Traspiranti, sono pensati per mantenere la pelle fresca e asciutta. Con inserti in mesh lungo le gambe ed elastico in vita, ti permettono di andare alla conquista dei tuoi obiettivi nel comfort.


  • Colore mostrato in foto: Team Red/Bianco/Bianco/Bianco
  • Stile: HM0761-677

Nike Academy

44,99 €

Ogni cammino verso l'eccellenza inizia dalle basi. Ma intendiamoci, questi pantaloni sono tutt'altro che base. Traspiranti, sono pensati per mantenere la pelle fresca e asciutta. Con inserti in mesh lungo le gambe ed elastico in vita, ti permettono di andare alla conquista dei tuoi obiettivi nel comfort.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore così da favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • L'elastico in vita con coulisse interna dona un fit sicuro.
  • Le zip sui polpacci consentono cambi rapidi.
  • Le tasche laterali con zip sono adatte alla maggior parte degli smartphone.

Dettagli prodotto

  • Logo Swoosh ricamato sulla coscia sinistra
  • Corpo/mesh: 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Team Red/Bianco/Bianco/Bianco
  • Stile: HM0761-677

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (12)

4.6 stelle

  • Lightweight training pants for warm weather.

    Kayla

    Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.

  • Great

    Mrs Davis

    [This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.

    Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
    #productsprovidedbynike

  • Cool

    cccc

    [This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.

    Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
    #productsprovidedbynike

Pantaloni da calcio Dri-FIT Nike Academy – Donna

Nike Academy

44,99 €

Ulteriori informazioni

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