Pantaloni da calcio Dri-FIT Nike Academy – Donna

Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Ogni cammino verso l'eccellenza inizia dalle basi. Ma intendiamoci, questi pantaloni sono tutt'altro che base. Traspiranti, sono pensati per mantenere la pelle fresca e asciutta. Con inserti in mesh lungo le gambe ed elastico in vita, ti permettono di andare alla conquista dei tuoi obiettivi nel comfort.
Nike Academy
Ogni cammino verso l'eccellenza inizia dalle basi. Ma intendiamoci, questi pantaloni sono tutt'altro che base. Traspiranti, sono pensati per mantenere la pelle fresca e asciutta. Con inserti in mesh lungo le gambe ed elastico in vita, ti permettono di andare alla conquista dei tuoi obiettivi nel comfort.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.6 stelle
Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Great
Mrs Davis
[This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.
Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
#productsprovidedbynike
Cool
cccc
[This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.
Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
#productsprovidedbynike
Nike Academy
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Capi perfetti per creare il tuo look esclusivo.
Progettata per aggiungere un tocco sportivo al tuo look esclusivo per questa stagione.