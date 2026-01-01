Pantaloni con orlo aperto in French Terry Nike Sportswear Club – Ragazzo/a

Nike Sportswear Club
Pantaloni con orlo aperto in French Terry – Ragazzo/a
Realizzati con un fit a gamba dritta per una silhouette classica, sono uno dei nostri capi Club Fleece preferiti, un must-have che puoi indossare in qualsiasi occasione. Lisci all'esterno e morbidamente spazzolati all'interno, questi pantaloni leggeri in fleece rendono le giornate fredde un po' più piacevoli.
- Colore mostrato in foto: Nero/Sanddrift
- Stile: IV5264-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Sportswear Club
Realizzati con un fit a gamba dritta per una silhouette classica, sono uno dei nostri capi Club Fleece preferiti, un must-have che puoi indossare in qualsiasi occasione. Lisci all'esterno e morbidamente spazzolati all'interno, questi pantaloni leggeri in fleece rendono le giornate fredde un po' più piacevoli.
Vantaggi
- Il tessuto French Terry di peso medio è naturalmente traspirante e morbido all'interno.
- La gamba con orlo aperto cade alla perfezione sulle tue sneakers preferite.
- Le tre tasche permettono di tenere al sicuro e a portata di mano gli oggetti che usi ogni giorno.
Dettagli prodotto
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Tasche: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Sanddrift
- Stile: IV5264-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza del modello: 152 cm; taglia indossata: M
- Altezza della modella: 130 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike Sportswear Club prima di tutti.
Nike Sportswear Club
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.