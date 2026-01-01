Pantaloni collezione Nike x LEGO® – Ragazzo/a

Guida alle taglie e alle misure

Un capo versatile su cui puoi costruire il tuo look: questi comodi pantaloni in tessuto sono caratterizzati da accattivanti dettagli LEGO®. Il tessuto leggero e idrorepellente ti protegge da vento e pioggia, così potrai riempire le tue giornate di avventure senza paura del meteo.