Pantaloni collezione Nike x LEGO® – Ragazzo/a

Materiali riciclati
Collezione Nike x LEGO®
Pantaloni – Ragazzo/a
Un capo versatile su cui puoi costruire il tuo look: questi comodi pantaloni in tessuto sono caratterizzati da accattivanti dettagli LEGO®. Il tessuto leggero e idrorepellente ti protegge da vento e pioggia, così potrai riempire le tue giornate di avventure senza paura del meteo.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
- Stile: IO3112-010
Collezione Nike x LEGO®
Un capo versatile su cui puoi costruire il tuo look: questi comodi pantaloni in tessuto sono caratterizzati da accattivanti dettagli LEGO®. Il tessuto leggero e idrorepellente ti protegge da vento e pioggia, così potrai riempire le tue giornate di avventure senza paura del meteo.
Collezione Nike Football x LEGO
Gioca senza limiti con Nike e LEGO Group. I dettagli cromati illuminano il look.
I tuoi oggetti sempre a portata di mano
Le tasche offrono uno spazio dove riporre rapidamente gli oggetti indispensabili per tutti i giorni
Dettagli prodotto
- Corpo: 100% nylon. Fodera parte superiore: 100% poliestere. Fodera inferiore: 100% nylon.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
- Stile: IO3112-010
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
- Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.
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Collezione Nike x LEGO®
Ulteriori informazioni
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Collezione Nike Football x LEGO®
Scatena il divertimento con una gamma completa di stampe grintose ispirate ai mattoncini LEGO.
Play Wild
Modelli classici reinventati, mattoncino dopo mattoncino.
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