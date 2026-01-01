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Pantaloni collezione Nike x LEGO® – Ragazzo/a - Nero/Nero/Nero

Materiali riciclati

Collezione Nike x LEGO®

Pantaloni – Ragazzo/a

79,99 €
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Un capo versatile su cui puoi costruire il tuo look: questi comodi pantaloni in tessuto sono caratterizzati da accattivanti dettagli LEGO®. Il tessuto leggero e idrorepellente ti protegge da vento e pioggia, così potrai riempire le tue giornate di avventure senza paura del meteo.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
  • Stile: IO3112-010

Collezione Nike x LEGO®

79,99 €

Un capo versatile su cui puoi costruire il tuo look: questi comodi pantaloni in tessuto sono caratterizzati da accattivanti dettagli LEGO®. Il tessuto leggero e idrorepellente ti protegge da vento e pioggia, così potrai riempire le tue giornate di avventure senza paura del meteo.

Collezione Nike Football x LEGO

Gioca senza limiti con Nike e LEGO Group. I dettagli cromati illuminano il look.

I tuoi oggetti sempre a portata di mano

Le tasche offrono uno spazio dove riporre rapidamente gli oggetti indispensabili per tutti i giorni

Dettagli prodotto

  • Corpo: 100% nylon. Fodera parte superiore: 100% poliestere. Fodera inferiore: 100% nylon.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
  • Stile: IO3112-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
    • Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.

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    Pantaloni collezione Nike x LEGO® – Ragazzo/a

    Collezione Nike x LEGO®

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    Collezione Nike Football x LEGO®

    Scatena il divertimento con una gamma completa di stampe grintose ispirate ai mattoncini LEGO.

    Play Wild

    Modelli classici reinventati, mattoncino dopo mattoncino.

    LEGO, il logo LEGO, Minifigure e le configurazioni Brick and Knob sono marchi commerciali e/o copyright di The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Tutti i diritti riservati.