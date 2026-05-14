Pantaloni Chino loose fit Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch – Uomo

Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.
Realizzato per un comfort che dura tutto il giorno, il nostro tessuto PerfectStretch unisce elasticità a quattro vie e look raffinato. Questi pantaloni Chino dal fit ampio ne fanno buon uso, aggiungendo spazio per i tuoi oggetti e un passante per poterli appendere facilmente.
Nike 24.7 PerfectStretch
Realizzato per un comfort che dura tutto il giorno, il nostro tessuto PerfectStretch unisce elasticità a quattro vie e look raffinato. Questi pantaloni Chino dal fit ampio ne fanno buon uso, aggiungendo spazio per i tuoi oggetti e un passante per poterli appendere facilmente.
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
La tasca con zip nascosta all'interno della tasca destra è adatta alla maggior parte degli smartphone. La tasca aperta in mesh sul lato sinistro è ideale per riporre i piccoli oggetti indispensabili. Cucite all'interno, le tasche sono progettate per restare al loro posto.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Best pants ever
MikaK958862596
Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!
My favorite pants right now
nicolassega
Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.
Nike 24.7 PerfectStretch
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