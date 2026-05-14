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Pantaloni Chino loose fit Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch – Uomo - Nero/Dark Smoke Grey

Materiali riciclati

Nike 24.7 PerfectStretch

Pantaloni Chino loose fit Dri-FIT – Uomo

119,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.

Realizzato per un comfort che dura tutto il giorno, il nostro tessuto PerfectStretch unisce elasticità a quattro vie e look raffinato. Questi pantaloni Chino dal fit ampio ne fanno buon uso, aggiungendo spazio per i tuoi oggetti e un passante per poterli appendere facilmente.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Dark Smoke Grey
  • Stile: HQ6941-010

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Realizzato per un comfort che dura tutto il giorno, il nostro tessuto PerfectStretch unisce elasticità a quattro vie e look raffinato. Questi pantaloni Chino dal fit ampio ne fanno buon uso, aggiungendo spazio per i tuoi oggetti e un passante per poterli appendere facilmente.

Tecnologia traspirante

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Design a sei tasche

La tasca con zip nascosta all'interno della tasca destra è adatta alla maggior parte degli smartphone. La tasca aperta in mesh sul lato sinistro è ideale per riporre i piccoli oggetti indispensabili. Cucite all'interno, le tasche sono progettate per restare al loro posto.

Altri vantaggi

  • L'elastico in vita e i passanti per cintura offrono un fit ideale.
  • Le tasche posteriori sono dotate di chiusura con zip.
  • Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.

Dettagli prodotto

  • Passante esclusivo sulla cucitura a sinistra in vita
  • Passanti per cintura termosaldati
  • Zip anteriore e chiusura con gancetto e barretta
  • Corpo: 100% poliestere. Interno tasca: 86% poliestere/14% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Dark Smoke Grey
  • Stile: HQ6941-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (4)

5 stelle

  • Confort !

    AtuuPanamá

    Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !

  • Best pants ever

    MikaK958862596

    Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!

  • My favorite pants right now

    nicolassega

    Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.

Pantaloni Chino loose fit Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch – Uomo

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Ulteriori informazioni

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