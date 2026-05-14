Pantaloni Chino loose fit Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch – Uomo

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Realizzato per un comfort che dura tutto il giorno, il nostro tessuto PerfectStretch unisce elasticità a quattro vie e look raffinato. Questi pantaloni Chino dal fit ampio ne fanno buon uso, aggiungendo spazio per i tuoi oggetti e un passante per poterli appendere facilmente.

Tecnologia traspirante La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale. Design a sei tasche La tasca con zip nascosta all'interno della tasca destra è adatta alla maggior parte degli smartphone. La tasca aperta in mesh sul lato sinistro è ideale per riporre i piccoli oggetti indispensabili. Cucite all'interno, le tasche sono progettate per restare al loro posto.

Altri vantaggi L'elastico in vita e i passanti per cintura offrono un fit ideale.

Le tasche posteriori sono dotate di chiusura con zip.

Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.