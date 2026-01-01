Pantaloni barrel Dri-FIT con protezione UV Nike 24.7 PerfectStretch – Uomo

Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantaloni barrel Dri-FIT con protezione UV – Uomo
Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzati per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questi ampi pantaloni barrel mettono il comfort al primo posto. Realizzati con tecnologia traspirante e protezione UV nel nostro tessuto PerfectStretch, leggero e sartoriale, offrono un look raffinato pensato per la vita in movimento.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Dark Smoke Grey
- Stile: IM3631-010
Nike 24.7 PerfectStretch
Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzati per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questi ampi pantaloni barrel mettono il comfort al primo posto. Realizzati con tecnologia traspirante e protezione UV nel nostro tessuto PerfectStretch, leggero e sartoriale, offrono un look raffinato pensato per la vita in movimento.
Ottimizza il recupero
Con Nike 24.7, il comfort va sfoggiato. Pensati per supportarti prima e dopo l'allenamento, questi capi indispensabili di ispirazione tecnica ti consentono di essere al top in ogni momento.
Pelle asciutta
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Altri vantaggi
- L'esclusivo design leggero ed elasticizzato a quattro vie è realizzato con il nostro tessuto PerfectStretch, ideato per accompagnarti tutto il giorno.
- La fascia elastica in vita arricciata sul retro dona elasticità e flessibilità.
- La tasca nascosta all'interno della tasca destra si chiude con una zip ed è perfetta per i piccoli oggetti indispensabili.
Dettagli prodotto
- Esclusivo passante
- Pattina con zip e chiusura con gancetto e barretta
- Tasche laterali
- Corpo: 100% poliestere. Interno tasche: 86% poliestere/14% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Dark Smoke Grey
- Stile: IM3631-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 188 cm; taglia indossata: M
- Big & tall; altezza: 191 cm; taglia indossata: 2XL
- Fit ampio: ampio e confortevole
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike 24.7 PerfectStretch prima di tutti.
Nike 24.7 PerfectStretch
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.