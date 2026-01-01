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Pantaloni barrel Dri-FIT con protezione UV Nike 24.7 PerfectStretch – Uomo - Nero/Nero/Dark Smoke Grey

Materiali riciclati

Nike 24.7 PerfectStretch

Pantaloni barrel Dri-FIT con protezione UV – Uomo

129,99 €
Nero/Nero/Dark Smoke Grey
Dark Hazel/Nero/Velvet Brown
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Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzati per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questi ampi pantaloni barrel mettono il comfort al primo posto. Realizzati con tecnologia traspirante e protezione UV nel nostro tessuto PerfectStretch, leggero e sartoriale, offrono un look raffinato pensato per la vita in movimento.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Dark Smoke Grey
  • Stile: IM3631-010

Nike 24.7 PerfectStretch

129,99 €

Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzati per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questi ampi pantaloni barrel mettono il comfort al primo posto. Realizzati con tecnologia traspirante e protezione UV nel nostro tessuto PerfectStretch, leggero e sartoriale, offrono un look raffinato pensato per la vita in movimento.

Ottimizza il recupero

Con Nike 24.7, il comfort va sfoggiato. Pensati per supportarti prima e dopo l'allenamento, questi capi indispensabili di ispirazione tecnica ti consentono di essere al top in ogni momento.

Pelle asciutta

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Altri vantaggi

  • L'esclusivo design leggero ed elasticizzato a quattro vie è realizzato con il nostro tessuto PerfectStretch, ideato per accompagnarti tutto il giorno.
  • La fascia elastica in vita arricciata sul retro dona elasticità e flessibilità.
  • La tasca nascosta all'interno della tasca destra si chiude con una zip ed è perfetta per i piccoli oggetti indispensabili.

Dettagli prodotto

  • Esclusivo passante
  • Pattina con zip e chiusura con gancetto e barretta
  • Tasche laterali
  • Corpo: 100% poliestere. Interno tasche: 86% poliestere/14% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Dark Smoke Grey
  • Stile: IM3631-010

Taglia/misura e fit

    • Altezza: 188 cm; taglia indossata: M
    • Big & tall; altezza: 191 cm; taglia indossata: 2XL
    • Fit ampio: ampio e confortevole
    • A tutta lunghezza: sotto la caviglia
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Pantaloni barrel Dri-FIT con protezione UV Nike 24.7 PerfectStretch – Uomo

    Nike 24.7 PerfectStretch

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