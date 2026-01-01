Pantaloni a gamba dritta elasticizzati Nike Club – Uomo

Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Questi pantaloni sono realizzati in maglia traspirante ed elasticizzata, che ricade come un tessuto. Il fit tradizionale e rilassato presenta un design a taglio dritto e un fondo gamba aperto che si adagia sulle scarpe.

Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco

Stile: IO3782-451