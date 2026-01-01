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Pantaloni a gamba dritta elasticizzati Nike Club – Uomo - Ossidiana/Bianco

Nike Club

Pantaloni a gamba dritta elasticizzati – Uomo

99,99 €
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Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Questi pantaloni sono realizzati in maglia traspirante ed elasticizzata, che ricade come un tessuto. Il fit tradizionale e rilassato presenta un design a taglio dritto e un fondo gamba aperto che si adagia sulle scarpe.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IO3782-451

Nike Club

99,99 €

Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Questi pantaloni sono realizzati in maglia traspirante ed elasticizzata, che ricade come un tessuto. Il fit tradizionale e rilassato presenta un design a taglio dritto e un fondo gamba aperto che si adagia sulle scarpe.

Dettagli prodotto

  • Logo Nike Futura ricamato
  • Tasche per le mani
  • Tasca posteriore aperta
  • Corpo: 44% cotone/43% poliestere/13% spandex. Interno tasche: 87% poliestere/13% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IO3782-451

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Spedizione e resi

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    Pantaloni a gamba dritta elasticizzati Nike Club – Uomo

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