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Pallone Nike Skills Inghilterra 2026/27 - Bianco/Ossidiana

Inghilterra 2026/27

Pallone Nike Skills

19,99 €

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La misura più piccola di questo pallone lo rende ideale per affinare la tua tecnica, perfezionare il gioco di gambe e acquisire maggiore sicurezza.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Ossidiana
  • Stile: IQ7542-100

Inghilterra 2026/27

19,99 €

La misura più piccola di questo pallone lo rende ideale per affinare la tua tecnica, perfezionare il gioco di gambe e acquisire maggiore sicurezza.

Vantaggi

La misura 1 è ideale per lo sviluppo delle abilità a tutte le età.

Dettagli prodotto

  • Il rivestimento testurizzato cucito a macchina migliora forma, sensibilità e resistenza, mentre la camera d'aria in gomma mantiene la pressione e la forma.
  • 62% poliestere/28% nylon/5% gomma/5% elastan
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Ossidiana
  • Stile: IQ7542-100

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    Pallone Nike Skills Inghilterra 2026/27

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