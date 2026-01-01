Pallone Nike Skills Inghilterra 2026/27

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Inghilterra 2026/27
Pallone Nike Skills
19,99 €
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La misura più piccola di questo pallone lo rende ideale per affinare la tua tecnica, perfezionare il gioco di gambe e acquisire maggiore sicurezza.
- Colore mostrato in foto: Bianco/Ossidiana
- Stile: IQ7542-100
Inghilterra 2026/27
19,99 €
La misura più piccola di questo pallone lo rende ideale per affinare la tua tecnica, perfezionare il gioco di gambe e acquisire maggiore sicurezza.
Vantaggi
La misura 1 è ideale per lo sviluppo delle abilità a tutte le età.
Dettagli prodotto
- Il rivestimento testurizzato cucito a macchina migliora forma, sensibilità e resistenza, mentre la camera d'aria in gomma mantiene la pressione e la forma.
- 62% poliestere/28% nylon/5% gomma/5% elastan
- Colore mostrato in foto: Bianco/Ossidiana
- Stile: IQ7542-100
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Inghilterra 2026/27
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