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Pallone Nike Pitch Croazia 2026/27 - Bianco/University Red

Pallone Pitch Croazia 2026/27

Pallone Nike Pitch

24,99 €

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Mostra a tutti la tua passione per il gioco con il pallone da calcio Nike Pitch. Pensato per le sessioni di allenamento e per migliorare il gioco di gambe, questo pallone presenta un rivestimento resistente per aiutarti a mantenere prestazioni costanti.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/University Red
  • Stile: IQ7535-100

Pallone Pitch Croazia 2026/27

24,99 €

Mostra a tutti la tua passione per il gioco con il pallone da calcio Nike Pitch. Pensato per le sessioni di allenamento e per migliorare il gioco di gambe, questo pallone presenta un rivestimento resistente per aiutarti a mantenere prestazioni costanti.

Vantaggi

Il rivestimento testurizzato cucito a macchina migliora forma, sensibilità e resistenza;, mentre la camera d'aria in gomma mantiene la pressione e la forma.

Dettagli prodotto

  • Pensato per le sessioni di allenamento e per migliorare il gioco di gambe, questo pallone presenta un rivestimento resistente per aiutarti a mantenere prestazioni costanti.
  • 62% poliestere/28% nylon/5% gomma/5% elastan
  • Colore mostrato in foto: Bianco/University Red
  • Stile: IQ7535-100

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