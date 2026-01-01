Pallone Nike Pitch Brasile 2026/27

Pallone Pitch Brasile 2026/27
Pallone Nike Pitch
Mostra a tutti la tua passione per il gioco con il pallone da calcio Nike Pitch. Pensato per le sessioni di allenamento e per migliorare il gioco di gambe, questo pallone presenta un rivestimento resistente per aiutarti a mantenere prestazioni costanti.
- Colore mostrato in foto: Bianco/Tour Yellow
- Stile: IQ7530-100
Pallone Pitch Brasile 2026/27
Mostra a tutti la tua passione per il gioco con il pallone da calcio Nike Pitch. Pensato per le sessioni di allenamento e per migliorare il gioco di gambe, questo pallone presenta un rivestimento resistente per aiutarti a mantenere prestazioni costanti.
Vantaggi
Il rivestimento testurizzato cucito a macchina migliora forma, sensibilità e resistenza;, mentre la camera d'aria in gomma mantiene la pressione e la forma.
Dettagli prodotto
- Pensato per le sessioni di allenamento e per migliorare il gioco di gambe, questo pallone presenta un rivestimento resistente per aiutarti a mantenere prestazioni costanti.
- 62% poliestere/28% nylon/5% gomma/5% elastan
- Colore mostrato in foto: Bianco/Tour Yellow
- Stile: IQ7530-100
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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