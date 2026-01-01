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Pallone Nike Academy Inghilterra 2026/27 - Bianco/Ossidiana/Speed Red/Bianco

Pallone Academy Inghilterra 2026/27

Pallone Nike Academy

32,99 €
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Segna gol a raffica con l'innovativa tecnologia OmniSculpt del pallone da calcio Academy, dotato di intagli impressi nel rivestimento, che consentono all'aria di muoversi intorno al pallone per dare maggiore precisione alle traiettorie.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Ossidiana/Speed Red/Bianco
  • Stile: IQ7563-100

Pallone Academy Inghilterra 2026/27

32,99 €

Segna gol a raffica con l'innovativa tecnologia OmniSculpt del pallone da calcio Academy, dotato di intagli impressi nel rivestimento, che consentono all'aria di muoversi intorno al pallone per dare maggiore precisione alle traiettorie.

Vantaggi

La tecnologia Nike Aerowsculpt sfrutta le scanalature sagomate per creare un flusso di aria turbolento intorno al pallone e assicurare una traiettoria più stabile.

Dettagli prodotto

  • Il rivestimento testurizzato rende uniforme il tocco durante i passaggi, i tiri e il dribbling. La camera d'aria in gomma riduce le fuoriuscite d'aria per preservare al meglio la forma.
  • 67% gomma/10% poliuretano (PU)/13% poliestere/10% etilene vinil acetato (EVA)
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Ossidiana/Speed Red/Bianco
  • Stile: IQ7563-100

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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