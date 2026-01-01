Pallone Nike Academy Brasile 2026/27

Pallone Academy Brasile 2026/27
Pallone Nike Academy
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Segna gol a raffica con l'innovativa tecnologia OmniSculpt del pallone da calcio Academy, dotato di intagli impressi nel rivestimento, che consentono all'aria di muoversi intorno al pallone per dare maggiore precisione alle traiettorie.
- Colore mostrato in foto: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
- Stile: IQ7564-724
Pallone Academy Brasile 2026/27
Segna gol a raffica con l'innovativa tecnologia OmniSculpt del pallone da calcio Academy, dotato di intagli impressi nel rivestimento, che consentono all'aria di muoversi intorno al pallone per dare maggiore precisione alle traiettorie.
Vantaggi
La tecnologia Nike Aerowsculpt sfrutta le scanalature sagomate per creare un flusso di aria turbolento intorno al pallone e assicurare una traiettoria più stabile.
Dettagli prodotto
- Il rivestimento testurizzato rende uniforme il tocco durante i passaggi, i tiri e il dribbling. La camera d'aria in gomma riduce le fuoriuscite d'aria per preservare al meglio la forma.
- 67% gomma/10% poliuretano (PU)/13% poliestere/10% etilene vinil acetato (EVA)
- Colore mostrato in foto: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
- Stile: IQ7564-724
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