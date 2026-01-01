Pallone da calcio Nike England FA Academy

England FA Academy
Pallone da calcio Nike
Vai a segno con l'innovativa tecnologia OmniSculpt del pallone da calcio Academy, dotato di intagli impressi nel rivestimento, che consentono all'aria di muoversi intorno al pallone per effettuare traiettorie più precise.
- Colore mostrato in foto: Bianco/Rosso/Blu/Midnight Navy
- Stile: IQ0655-100
England FA Academy
Vai a segno con l'innovativa tecnologia OmniSculpt del pallone da calcio Academy, dotato di intagli impressi nel rivestimento, che consentono all'aria di muoversi intorno al pallone per effettuare traiettorie più precise.
Dettagli prodotto
- 67% gomma/10% poliuretano (PU)/13% poliestere/10% etilene vinil acetato (EVA)
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bianco/Rosso/Blu/Midnight Navy
- Stile: IQ0655-100
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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