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Pallone da calcio Nike England FA Academy - Bianco/Rosso/Blu/Midnight Navy

England FA Academy

Pallone da calcio Nike

24,99 €
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Vai a segno con l'innovativa tecnologia OmniSculpt del pallone da calcio Academy, dotato di intagli impressi nel rivestimento, che consentono all'aria di muoversi intorno al pallone per effettuare traiettorie più precise.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Rosso/Blu/Midnight Navy
  • Stile: IQ0655-100

England FA Academy

24,99 €

Vai a segno con l'innovativa tecnologia OmniSculpt del pallone da calcio Academy, dotato di intagli impressi nel rivestimento, che consentono all'aria di muoversi intorno al pallone per effettuare traiettorie più precise.

Dettagli prodotto

  • 67% gomma/10% poliuretano (PU)/13% poliestere/10% etilene vinil acetato (EVA)
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Rosso/Blu/Midnight Navy
  • Stile: IQ0655-100

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