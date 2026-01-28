Pallone da calcio Nike Control

Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide
YounesB194786700
J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.
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Dotato della nostra innovativa tecnologia OMNISculpt, il nuovo pallone da calcio Control presenta intagli impressi nel rivestimento per consentirti di effettuare traiettorie più precise a ogni tiro. La struttura a quattro pannelli con cuciture dalla lunghezza ridotta e sfalsate consente di creare un contatto ideale e mantenere la forma sferica del pallone.
Nike Control
Dotato della nostra innovativa tecnologia OMNISculpt, il nuovo pallone da calcio Control presenta intagli impressi nel rivestimento per consentirti di effettuare traiettorie più precise a ogni tiro. La struttura a quattro pannelli con cuciture dalla lunghezza ridotta e sfalsate consente di creare un contatto ideale e mantenere la forma sferica del pallone.
3.5 stelle
Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide
YounesB194786700
J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.
The best
Ryan7368872
The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible
Nike Control
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