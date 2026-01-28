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Pallone da calcio Nike Control - Bianco/Nero/Nero

Nike Control

Pallone da calcio

30% di sconto

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Dotato della nostra innovativa tecnologia OMNISculpt, il nuovo pallone da calcio Control presenta intagli impressi nel rivestimento per consentirti di effettuare traiettorie più precise a ogni tiro. La struttura a quattro pannelli con cuciture dalla lunghezza ridotta e sfalsate consente di creare un contatto ideale e mantenere la forma sferica del pallone.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Nero/Nero
  • Stile: HV4395-100

Nike Control

30% di sconto

Dotato della nostra innovativa tecnologia OMNISculpt, il nuovo pallone da calcio Control presenta intagli impressi nel rivestimento per consentirti di effettuare traiettorie più precise a ogni tiro. La struttura a quattro pannelli con cuciture dalla lunghezza ridotta e sfalsate consente di creare un contatto ideale e mantenere la forma sferica del pallone.

Vantaggi

  • La tecnologia All Conditions Control (ACC) presenta una texture aderente per un tocco uniforme su superfici asciutte e bagnate.
  • I colori a contrasto consentono di individuare perfettamente il pallone.
  • Il posizionamento tecnico dell'inchiostro migliora l'aderenza e le proprietà aerodinamiche.

Dettagli prodotto

  • 37% poliuretano (PU)/33% gomma/20% poliestere/10% rayon
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Nero/Nero
  • Stile: HV4395-100

Recensioni (2)

3.5 stelle

  • Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide

    YounesB194786700

    J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.

  • The best

    Ryan7368872

    The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible

Pallone da calcio Nike Control

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