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Pallone da calcio Nike Control - Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero

Nike Control

Pallone da calcio

139,99 €
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Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Realizzato con la nostra innovativa tecnologia OMNISculpt, il pallone da calcio Control presenta scanalature impresse nel rivestimento per offrire una traiettoria più precisa, tiro dopo tiro. La struttura a quattro pannelli con cuciture di lunghezza ridotta e sfalsate consente di creare un contatto ideale e mantenere la forma sferica del pallone. La tecnologia All Conditions Control (ACC) presenta una texture aderente per un tocco uniforme su superfici asciutte e bagnate.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero
  • Stile: IQ0618-100

Nike Control

139,99 €

Realizzato con la nostra innovativa tecnologia OMNISculpt, il pallone da calcio Control presenta scanalature impresse nel rivestimento per offrire una traiettoria più precisa, tiro dopo tiro. La struttura a quattro pannelli con cuciture di lunghezza ridotta e sfalsate consente di creare un contatto ideale e mantenere la forma sferica del pallone. La tecnologia All Conditions Control (ACC) presenta una texture aderente per un tocco uniforme su superfici asciutte e bagnate.

Vantaggi

  • I colori a contrasto consentono di individuare perfettamente il pallone.
  • Il posizionamento tecnico dell'inchiostro migliora l'aderenza e le proprietà aerodinamiche.

Dettagli prodotto

  • 37% poliuretano (PU)/33% gomma/20% poliestere/10% rayon
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero
  • Stile: IQ0618-100

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Awesome sauce

    parisj750639359

    This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended

Pallone da calcio Nike Control

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