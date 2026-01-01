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Pallone da calcio Nike Academy Plus - Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero

Nike Academy Plus

Pallone da calcio

39,99 €
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Se vuoi migliorare il controllo di palla, il pallone Academy Plus fa al caso tuo. Dotato della nostra innovativa tecnologia OmniSculpt, il pallone presenta intagli impressi nel rivestimento per consentirti di effettuare traiettorie più precise a ogni tiro.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero
  • Stile: IQ0640-100

Nike Academy Plus

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Se vuoi migliorare il controllo di palla, il pallone Academy Plus fa al caso tuo. Dotato della nostra innovativa tecnologia OmniSculpt, il pallone presenta intagli impressi nel rivestimento per consentirti di effettuare traiettorie più precise a ogni tiro.

Dettagli prodotto

  • Design a dodici pannelli
  • 60% gomma/15% poliuretano (PU)/13% poliestere/12% etilene vinil acetato (EVA)
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero
  • Stile: IQ0640-100

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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