Pallone da calcio Nike Academy Elite

Nike Academy Elite
Pallone da calcio
Realizzato con la nostra innovativa tecnologia OMNISculpt, il pallone da calcio Academy Elite presenta scanalature impresse nel rivestimento per offrire una traiettoria più precisa, tiro dopo tiro. La struttura a quattro pannelli con cuciture di lunghezza ridotta e sfalsate consente di creare un contatto ideale e mantenere la forma sferica del pallone.
- Colore mostrato in foto: Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero
- Stile: IQ0639-100
Nike Academy Elite
Realizzato con la nostra innovativa tecnologia OMNISculpt, il pallone da calcio Academy Elite presenta scanalature impresse nel rivestimento per offrire una traiettoria più precisa, tiro dopo tiro. La struttura a quattro pannelli con cuciture di lunghezza ridotta e sfalsate consente di creare un contatto ideale e mantenere la forma sferica del pallone.
Dettagli prodotto
- 47% gomma/34% poliuretano (PU)/14% poliestere/3% nylon/2% rayon
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero
- Stile: IQ0639-100
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike Academy Elite prima di tutti.
Nike Academy Elite
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.