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Pallone da calcio Nike Academy - Nero/Illusion Green/Off Noir/Bianco

Nike Academy

Pallone da calcio

27,99 €
Nero/Illusion Green/Off Noir/Bianco
Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero
Linen/Bright Crimson/Nero/Nero
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Vai a segno con l'innovativa tecnologia OmniSculpt del pallone da calcio Academy, dotato di intagli impressi nel rivestimento, che consentono all'aria di muoversi intorno al pallone per effettuare traiettorie più precise.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Illusion Green/Off Noir/Bianco
  • Stile: IQ0642-010

Nike Academy

27,99 €

Vai a segno con l'innovativa tecnologia OmniSculpt del pallone da calcio Academy, dotato di intagli impressi nel rivestimento, che consentono all'aria di muoversi intorno al pallone per effettuare traiettorie più precise.

Dettagli prodotto

  • 67% gomma/10% poliuretano (PU)/13% poliestere/10% etilene vinil acetato (EVA)
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Illusion Green/Off Noir/Bianco
  • Stile: IQ0642-010

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