Pallone da basket Nike Dominate 8P

Nike Dominate 8P
Pallone da basket
Comanda il gioco con il pallone da basket Nike Dominate a 8 pannelli. Ideale per le partite all'aperto, presenta un rivestimento in gomma resistente che offre un uso prolungato, mentre la superficie zigrinata e le profonde scanalature testurizzate migliorano controllo e sensibilità in fase di possesso palla.
- Colore mostrato in foto: Arancione/Nero/Platino metallizzato/Nero
- Stile: BB9130-847
Nike Dominate 8P
Comanda il gioco con il pallone da basket Nike Dominate a 8 pannelli. Ideale per le partite all'aperto, presenta un rivestimento in gomma resistente che offre un uso prolungato, mentre la superficie zigrinata e le profonde scanalature testurizzate migliorano controllo e sensibilità in fase di possesso palla.
Vantaggi
- L'esterno in gomma offre la massima resistenza, partita dopo partita.
- Scanalature profonde per migliorare l'allineamento della mano e il controllo di palla.
Dettagli prodotto
- Da utilizzare all'aperto
- 100% gomma
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Arancione/Nero/Platino metallizzato/Nero
- Stile: BB9130-847
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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