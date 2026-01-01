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Pallone da basket Nike Dominate 8P - Arancione/Nero/Platino metallizzato/Nero

Nike Dominate 8P

Pallone da basket

28% di sconto
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Comanda il gioco con il pallone da basket Nike Dominate a 8 pannelli. Ideale per le partite all'aperto, presenta un rivestimento in gomma resistente che offre un uso prolungato, mentre la superficie zigrinata e le profonde scanalature testurizzate migliorano controllo e sensibilità in fase di possesso palla.


  • Colore mostrato in foto: Arancione/Nero/Platino metallizzato/Nero
  • Stile: BB9130-847

Nike Dominate 8P

28% di sconto

Comanda il gioco con il pallone da basket Nike Dominate a 8 pannelli. Ideale per le partite all'aperto, presenta un rivestimento in gomma resistente che offre un uso prolungato, mentre la superficie zigrinata e le profonde scanalature testurizzate migliorano controllo e sensibilità in fase di possesso palla.

Vantaggi

  • L'esterno in gomma offre la massima resistenza, partita dopo partita.
  • Scanalature profonde per migliorare l'allineamento della mano e il controllo di palla.

Dettagli prodotto

  • Da utilizzare all'aperto
  • 100% gomma
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Arancione/Nero/Platino metallizzato/Nero
  • Stile: BB9130-847

Spedizione e resi

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