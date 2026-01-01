Nike ACG Vista Vert
Occhiali da sole
Progettati per i percorsi più impegnativi del mondo, gli occhiali da sole Nike ACG Vista Vert resistono a ogni condizione e regalano un'ottica di precisione pensata per chi non esita a spingersi oltre. La montatura completa rinforza la lente, proteggendola sui terreni più imprevedibili e donandoti un senso di sicurezza tra rocce, radici e pendii inaspettati. Potrai quindi sostenere tutte le insidie che la montagna cela.
- Colore mostrato in foto: Safety Orange/Vast Grey
- Stile: IQ9346-819
Nike ACG Vista Vert
Progettati per i percorsi più impegnativi del mondo, gli occhiali da sole Nike ACG Vista Vert resistono a ogni condizione e regalano un'ottica di precisione pensata per chi non esita a spingersi oltre. La montatura completa rinforza la lente, proteggendola sui terreni più imprevedibili e donandoti un senso di sicurezza tra rocce, radici e pendii inaspettati. Potrai quindi sostenere tutte le insidie che la montagna cela.
Vantaggi
- Dimensioni montatura: larghezza lente 71 mm; larghezza ponte 19 mm; lunghezza aste 130 mm
- La tecnologia Nike Max Optics con rivestimento antiriflesso aiuta a ridurre i riflessi luminosi e offre una visione precisa da tutte le angolazioni.
- Le lenti arrotondate con base 6 offrono una copertura media e moderato blocco periferico della luce.
- Il nasello e le aste regolabili in gomma TPE offrono una migliore aderenza e trazione, anche in condizioni di bagnato.
Dettagli prodotto
- Fascetta fissata in più punti.
- Il materiale della montatura a iniezione è derivato da olio di semi di ricino per almeno il 45%.
- Protezione totale contro i raggi UVA e UVB.
- Colore mostrato in foto: Safety Orange/Vast Grey
- Stile: IQ9346-819
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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