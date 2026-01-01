Occhiali da sole fotocromatici Nike ACG Vista Vert

exercise, fitness, training, activity La disponibilità è poca. Ordina presto.

Progettati per i percorsi più impegnativi del mondo, gli occhiali da sole Nike ACG Vista Vert resistono a ogni condizione e regalano un'ottica di precisione pensata per chi non esita a spingersi oltre. La montatura completa rinforza la lente, proteggendola sui terreni più imprevedibili e donandoti un senso di sicurezza tra rocce, radici e pendii inaspettati. Potrai quindi sostenere tutte le insidie che la montagna cela.