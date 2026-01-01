Occhiali da sole fotocromatici Nike ACG Vista Peak

Nike ACG Vista Peak
Occhiali da sole fotocromatici
Realizzati per supportarti sui terreni più accidentati del mondo in ogni condizione, gli occhiali Nike ACG Vista Peak sono durevoli e ti regalano un'ottica di precisione che ti aiuterà ad affrontare qualsiasi ostacolo. La mezza montatura leggera non ostruisce la vista, così non ti sfuggirà nulla che possa essere d'intralcio. Potrai quindi sostenere tutte le insidie che la montagna cela.
- Colore mostrato in foto: Antracite/Wolf Grey
- Stile: IQ9344-060
Nike ACG Vista Peak
Realizzati per supportarti sui terreni più accidentati del mondo in ogni condizione, gli occhiali Nike ACG Vista Peak sono durevoli e ti regalano un'ottica di precisione che ti aiuterà ad affrontare qualsiasi ostacolo. La mezza montatura leggera non ostruisce la vista, così non ti sfuggirà nulla che possa essere d'intralcio. Potrai quindi sostenere tutte le insidie che la montagna cela.
Vantaggi
- Dimensioni montatura: larghezza lente 71 mm; larghezza ponte 19 mm; lunghezza aste 130 mm
- Le lenti fotocromatiche si adattano all'intensità della luce in tempo reale, fornendoti la giusta copertura in ogni condizione atmosferica.
- La tecnologia Nike Max Optics con rivestimento antiriflesso aiuta a ridurre i riflessi luminosi e offre una visione precisa da tutte le angolazioni.
- Le lenti arrotondate con base 6 offrono una copertura media e moderato blocco periferico della luce.
- Il nasello e le aste regolabili in gomma TPE offrono una migliore aderenza e trazione, anche in condizioni di bagnato.
Dettagli prodotto
- Fascetta fissata in più punti.
- Il materiale della montatura a iniezione è derivato da olio di semi di ricino per almeno il 45%.
- Protezione totale contro i raggi UVA e UVB.
- Colore mostrato in foto: Antracite/Wolf Grey
- Stile: IQ9344-060
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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