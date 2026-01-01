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Marsupio con motivo floreale Nike Aura (2 l) - Nero/Nero/Gunmetal

Materiali riciclati

Nike Aura

Marsupio con motivo floreale (2 l)

39,99 €
Nero/Nero/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
TAGLIA UNICA
Ritiro gratuito
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Sì, hai bisogno di un altro marsupio Aura. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. Chiavi, tessere, smartphone? Sì. Entrano tutti nello scomparto principale. La tasca posteriore con zip e i taschini interni semplificano l'organizzazione.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Gunmetal
  • Stile: IQ1270-010

Nike Aura

39,99 €

Sì, hai bisogno di un altro marsupio Aura. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. Chiavi, tessere, smartphone? Sì. Entrano tutti nello scomparto principale. La tasca posteriore con zip e i taschini interni semplificano l'organizzazione.

Dettagli prodotto

  • 18 x 8 x 13 cm ca. (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
  • Fascetta a strappo regolabile
  • Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Gunmetal
  • Stile: IQ1270-010

Spedizione e resi

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    Marsupio con motivo floreale Nike Aura (2 l)

    Nike Aura

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