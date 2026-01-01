Marsupio con motivo floreale Nike Aura (2 l)

Materiali riciclati
Nike Aura
Marsupio con motivo floreale (2 l)
Sì, hai bisogno di un altro marsupio Aura. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. Chiavi, tessere, smartphone? Sì. Entrano tutti nello scomparto principale. La tasca posteriore con zip e i taschini interni semplificano l'organizzazione.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Gunmetal
- Stile: IQ1270-010
Nike Aura
Sì, hai bisogno di un altro marsupio Aura. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. Chiavi, tessere, smartphone? Sì. Entrano tutti nello scomparto principale. La tasca posteriore con zip e i taschini interni semplificano l'organizzazione.
Dettagli prodotto
- 18 x 8 x 13 cm ca. (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
- Fascetta a strappo regolabile
- Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Gunmetal
- Stile: IQ1270-010
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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