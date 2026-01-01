Maglia WNBA Rebel Nike Dri-FIT A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition

Materiali riciclati
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Maglia WNBA Rebel Nike Dri-FIT
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Nessuno lo fa come A'ja Wilson. In casa o in trasferta, lei e le Las Vegas Aces ci sono sempre e vederle giocare è uno spettacolo che vale il prezzo del biglietto. Mostra la tua passione con questa maglia Dri-FIT, che ti aiuta a mantenere la pelle fresca.
- Colore mostrato in foto: University Red
- Stile: IF7170-661
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Nessuno lo fa come A'ja Wilson. In casa o in trasferta, lei e le Las Vegas Aces ci sono sempre e vederle giocare è uno spettacolo che vale il prezzo del biglietto. Mostra la tua passione con questa maglia Dri-FIT, che ti aiuta a mantenere la pelle fresca.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Il leggero tessuto in maglia offre una sensazione di morbidezza sulla pelle.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: University Red
- Stile: IF7170-661
Taglia/misura e fit
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
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