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Maglia WNBA Rebel Nike Dri-FIT A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition - University Red

Materiali riciclati

A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition

Maglia WNBA Rebel Nike Dri-FIT

94,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Nessuno lo fa come A'ja Wilson. In casa o in trasferta, lei e le Las Vegas Aces ci sono sempre e vederle giocare è uno spettacolo che vale il prezzo del biglietto. Mostra la tua passione con questa maglia Dri-FIT, che ti aiuta a mantenere la pelle fresca.


  • Colore mostrato in foto: University Red
  • Stile: IF7170-661

A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition

94,99 €

Nessuno lo fa come A'ja Wilson. In casa o in trasferta, lei e le Las Vegas Aces ci sono sempre e vederle giocare è uno spettacolo che vale il prezzo del biglietto. Mostra la tua passione con questa maglia Dri-FIT, che ti aiuta a mantenere la pelle fresca.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Il leggero tessuto in maglia offre una sensazione di morbidezza sulla pelle.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: University Red
  • Stile: IF7170-661

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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    Maglia WNBA Rebel Nike Dri-FIT A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition

    A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition

    94,99 €

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