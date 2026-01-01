Maglia WNBA Rebel Nike Dri-FIT A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition

Nessuno lo fa come A'ja Wilson. In casa o in trasferta, lei e le Las Vegas Aces ci sono sempre e vederle giocare è uno spettacolo che vale il prezzo del biglietto. Mostra la tua passione con questa maglia Dri-FIT, che ti aiuta a mantenere la pelle fresca.

Colore mostrato in foto: University Red

Stile: IF7170-661