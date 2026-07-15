Maglia Nike Football England Energy a manica corta con Dri-FIT – Uomo

Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Con dettagli ispirati agli anni '90 e una stampa dedicata alla squadra, questa maglia dell'Inghilterra offre un design senza tempo e una tecnologia che ti aiuta ad affrontare le sfide del gioco moderno.
England Energy
Con dettagli ispirati agli anni '90 e una stampa dedicata alla squadra, questa maglia dell'Inghilterra offre un design senza tempo e una tecnologia che ti aiuta ad affrontare le sfide del gioco moderno.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
3 stelle
Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Estilo noventero
JosebaL704810686
Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte
England Energy
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